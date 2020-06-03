Свыше 13,5% всех инфицированных коронавирусом в Самарской области – это работники медицинских учреждений

По официальным данным, летальных случаев среди них не зафиксировано.

Первые данные оперативного штаба о заболеваемости медиков региона коронавирусом появились в конце мая. Именно тогда стало известно, что в области каждый седьмой заражённый является сотрудником медицинского учреждения. Вспышки заболеваемости фиксировались в самарской городской больнице имени Пирогова, 4-ой городской больнице, областном кардиодиспансере и «Тольяттинском психоневрологическом диспансере».

Сегодня интернет-портал 63.ru со ссылкой на областное министерство здравоохранения сообщил о выявлении инфекции у 375 сотрудников медицинских организаций. Подавляющее большинство заболевших – 293 человека – непосредственно врачи, санитары и медсёстры. На территории губернии по-прежнему действует режим повышенной готовности. По оценкам областного управления Роспотребнадзора, регион пока не готов к первому этапу снятия санитарных ограничений

По последним данным, в Самарской области сейчас инфицированных коронавирусом более 2700 человек.