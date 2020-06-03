Серьезная авария произошла в центре Москвы

На пересечении Садового кольца и Малой Дмитровке столкнулись пять легковых машин. По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них был госпитализирован. Сейчас на месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД, движение транспорта в этом районе затруднено.
2020-06-03T16:02:28+03:00
2020-06-03T16:02:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 03 июня 2020
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