Гагаринский суд Москвы не принял иски сенатора Сулеймана Керимова к средствам массовой информации

В пресс-службе суда Интерфаксу сказали, что заявления были возвращены в связи с неподсудностью их рассмотрения в данной судебной инстанции. Ранее сообщалось, что Керимов подал иски о защите чести и достоинства против журнала Форбс, а также газет «Ведомости» и «Версия». Их суть не раскрывалась. Директор по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман сказал РБК, что неясно, о каких текстах идет речь.

В газете «Ведомости» и в «Версии» также говорят, что не получали никаких писем или звонков от Сулеймана Керимова. В мае издания выпустили статьи, в которых говорилось о детях сенатора.