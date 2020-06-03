Премьер Михаил Мишустин распорядился возобновить плановую медицинскую помощь в России

Места в государственных и частных клиниках, которые были перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом, будут переведены в обычный режим. Это коснется большинство регионов, в первую очередь, речь идет о ряде федеральных клиник в Москве.
2020-06-03T15:32:17+03:00
2020-06-03T15:32:17+03:00
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15:32, 03 июня 2020
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