Вице-премьер Борисов: Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса

Это признал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, там не оказалось нужной номенклатуры, также хромает механизм обновления. Ранее Владимир Путин призвал изменить работу Росрезерва.
2020-06-03T15:30:58+03:00
2020-06-03T15:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 03 июня 2020
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