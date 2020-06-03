В Италии сегодня вступил в силу очередной этап смягчения карантина

Открылись границы с европейскими государствами, а жители страны могут вновь свободно передвигаться между регионами.

Власти Италии торопятся вновь запустить туристическую отрасль, серьезно пострадавшую из-за пандемии коронавируса. Сегодня в страну разрешили въезд гражданам остальных 26 государств ЕС, а также ряда других европейских стран, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию. Им даже не придется соблюдать двухнедельный карантин, введенный для иностранцев во многих других странах.

При этом власти Италии отдают себе отчет в том, что открытие границ может вновь привести к всплеску числа заражений коронавирусом. Премьер-министр страны Джузеппе Конте назвал это «обдуманным риском» и пояснил, что в противном случае реанимировать туризм в стране будет невозможно.

Хотя распространение заболевания в Италии серьезно сократилось, в наиболее пострадавшем регионе Ломбардия по-прежнему насчитывается больше 20 тысяч активных случаев заражения, передает Deutsche Welle. Ранее иностранцы могли посещать страну только в отдельных случаях, например, по работе.

Всего в Италии было подтверждено больше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 33 тысяч человек умерли.