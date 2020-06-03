Министерство культуры обратилось в мэрию Москвы с просьбой как можно скорее возобновить киносъемки в столице

Глава ведомства Ольга Любимова отмечает, что в столице сосредоточена большая часть российских студий и компаний, они хотят частично провести съемки, которые были запланированы на летний период.
2020-06-03T15:04:50+03:00
2020-06-03T15:06:47+03:00
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15:04, 03 июня 2020
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