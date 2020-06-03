Радиостанция «Серебряный дождь» находится в критическом финансовом положении

На данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания. Об этом в эфире рассказал ее основатель Дмитрий Савицкий.

Савицкий добавил, что намерен сократить все возможные расходы, и выразил надежду, что вещательной компании удастся «дотянуть до осени» и дождаться восстановления рекламного рынка. Вместе с тем Савицкий не исключил вероятности того, что после 4 июля, дня 25 летия радиостанции в эфире, бренд «Серебряный дождь» и основной коллектив прекратят свою работу. Вещание при этом продолжится под другим названием преимущественно в музыкальном формате, уточнил Савицкий. Информационно-развлекательная радиостанция «Серебряный дождь» впервые вышла в эфир 4 июля 1995 года.