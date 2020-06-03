ФСБ проводит обыски в столичном офисе Российской венчурной компании

Ее руководство, как утверждается, подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов.

Официально с чем именно связаны обыски в Российской венчурной компании, пока неизвестно. По данным источников газеты «Коммерсантъ», следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. При этом пока речь идет о 600 тысячах долларов, но вменяемая сумма злоупотреблений, как утверждается, может вырасти до 3 млн долларов.

Обыски проходили и доме гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко. Его, по словам собеседников издания, вызвали на допрос в следственный департамент МВД.

Уголовное дело, в котором могло быть замешано руководство РВК, выросло из другого расследования, в котором фигурировал бывший член правления компании Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Их обвиняют в хищении почти 1,5 млрд рублей под предлогом инвестиций средств в США.

В самой компании на этом фоне уверяют: несмотря на проверки и обыски, работают в штатном режиме. Силовики, как говорят в РВК, изучают документы о сделках, заключенных в 2012-2016 годах.

Российская венчурная компания является оператором объединения «Национальная технологическая инициатива». Его задачей является развитие высоких технологий в различных отраслях экономики.