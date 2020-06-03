В Москве из-за непогоды упали около двух десятков деревьев

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. В частности, произошел сбой на Филевской линии метро. На одном из его открытых участков дерево упало на пути. В результате поезда не ходили около получаса.
2020-06-03T14:36:31+03:00
2020-06-03T14:36:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 03 июня 2020
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