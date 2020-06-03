Местные СМИ публикуют фотографии, на которых запечатлены люди разного возраста, в том числе дети и пожилые. Многие из них в масках, однако все идут без соблюдения социальной дистанции.
В пресс-службе Вятской епархии сказали, что священники обращались к паломникам с просьбой разойтись, однако безуспешно.
Десятки паломников вышли на Крестный ход в Кировской области, несмотря на призывы остаться дома
Местные СМИ публикуют фотографии, на которых запечатлены люди разного возраста, в том числе дети и пожилые. Многие из них в масках, однако все идут без соблюдения социальной дистанции.