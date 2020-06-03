Правительство не согласовывало с Кремлем вопрос о проверке применения правовых актов по борьбе с коронавирусом

Правительство России не согласовывало с Кремлем вопрос о проведении проверки применения правовых актов по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился проверить как реализуются меры по борьбе с коронавирусом. Особо оговариваются указы мэра Москвы Сергея Собянина.

Анализ применения актов и указов должны провести Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор, совместно с Правительством Москвы и экспертным сообществом.

Между тем, в пресс-службе кабинета министров сообщают, что анализ нормативных актов является частью плановой системной работы, которая позволит сделать выводы для подобных ситуаций в будущем