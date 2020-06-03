Следователи пришли сегодня в московской офис «Российской венчурной компании»

Как стало известно Интерфаксу, их интересует документация, которая связана с деятельностью компании несколько лет назад. Администрация оказывает следствию необходимое содействие.

По данным газеты «Коммерсантъ», следователи заподозрили руководство «Российской венчурной компании» в использовании ее средств в личных проектах.