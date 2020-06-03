На Дональда Трампа подали в суд из-за подписанного им на днях указа о регулировании деятельности соцсетей

Это сообщают зарубежные СМИ.

Как значится в судебном иске некоммерческой организации «Центр демократии и технологий», «действия президента – это прямая атака на свободу слова», гарантированную конституцией США, пишет сайт Дойче велле. – Своим указом президент дал понять, что его цель – использование угрозы будущего регулирования деятельности социальных платформ для того, чтобы они изменили принципы модерации публикуемого контента. Это, по мнению истцов, создает опасность роста дезинформации и давления на избирателей в текущий год президентских выборов. Дойче велле отмечает, что деятельность НКО «Центр демократии и технологий» финансируется такими крупнейшими международными Ай-Ти-компаниями как Амазон, Фейсбук, Гугл, Майкрософт и другие.

Гендиректор Фейсбук Марк Цукерберг завил, что не намерен реагировать на ряд «глубоко оскорбительных» постов президента, в которых глава Белого дома обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборный процесс.

Решение главы соцсети стало поводом для «виртуальной забастовки», которую намерены провести некоторые сотрудники Интернет-компании