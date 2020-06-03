В Вашингтон из-за протестов введен батальон военной полиции

Как передает телеканал CNN, войска, по словам чиновников, должны обеспечивать безопасность, но задерживать участников беспорядков они не будут. Решение приняли не городские, а федеральные власти, поскольку речь идет о столице. Днем ранее президент Дональд Трамп заявил, что направит войска Национальной гвардии в те штаты, где не справляются с грабежами и мародерством.

Массовые протесты, а также беспорядки вспыхнули из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.

Вероятный соперник Дональда Трампа на президентских выборах бывший вице-президент США Джозеф Байден, по данным СNN посетит церемонию прощания с Джорджем Флойдом. Ожидается, что она будет проходить 8 и 9 в Хьюстоне.