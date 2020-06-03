В ЦИКе утверждают, что голосование по поправкам в Конституцию не предусматривает проведение какой-либо агитации

Таким образом в Центризбиркоме ответили оппозиции, которая хотела получить возможность провести кампанию с призывом голосовать против поправок.

Закон о проведении голосования по изменению Конституции предусматривает лишь информирование граждан, но не агитацию «за» или «против» поправок. Об этом изданию РБК заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина – по ее словам, доводить до граждан информацию о проведении голосования будут СМИ и избирательные комиссии.

Ранее участники кампании «Нет» обратились в ЦИК с требованием дать им возможность провести агитацию против поправок. По их словам, кампания в поддержку изменений в Конституцию уже вовсю ведется по телевидению и с помощью наружной рекламы, но сторонники голосования «против» так и не получили возможности высказаться. По мнению оппозиционеров, это создает неравенство доступа к агитации.

Гришина же так не считает – по ее словам, об агитации речи не идет, а билборды и ролики считаются информационными. Секретарь ЦИК добавила, что комиссия и дальше будет сообщать о проведении голосования доступными способами.

Ранее Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам пройдет 1 июля, которое будет объявлено выходным днем. По данным газеты «Коммерсант», ЦИК разрешит проводить досрочное и надомное голосование «без уважительных причин».