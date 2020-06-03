Песков: Голосование по поправкам в Конституцию будет безопасным для здоровья граждан

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Песков добавил, что каждая из предложенных поправок важна, отметив при этом, что повестка для не ограничивается лишь мировым кризисом из-за пандемии коронавируса
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Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Песков добавил, что каждая из предложенных поправок важна, отметив при этом, что повестка для не ограничивается лишь мировым кризисом из-за пандемии коронавируса
Мишустин поручил проверить, не нарушают ли законы, принятые для борьбы с коронавирусом, права россиян Согласно публикации на сайте правительства, проанализировать практику применения новых норм должны будут Минздрав, Минюст и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом…