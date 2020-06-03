Пациент погиб в результате пожара в Боткинской больнице Петербурга

Огонь возник в инфекционном стационаре этим утром.

Постельные принадлежности одного из пациентов начали гореть на втором этаже здания на Миргородской улице ранним утром. В отделении, где возник пожар, лежали больные с инфекционным гепатитом. Тридцатидевятилетний мужчина отравился угарным газом. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточняет, что пациент с подозрением на коронавирус нарушил больничные правила и закурил в постели. Пожар потушили сами сотрудники больницы, однако спасти мужчину они не смогли.

Напомним, за последнее время это уже третий пожар в медицинском учреждении Петербурга. В мае шесть человек погибли в больнице Святого Георгия. По предварительной версии огонь возник из-за замыкания в аппарате ИВЛ «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха.. А три дня назад на территории Городской многопрофильной больницы №2 горел рефрижератор с телами умерших.

В пострадавшем корпусе Боткинской больницы во время пожара находились почти триста пациентов и около ста сотрудников. По предварительным данным кроме самого погибшего никто не пострадал.