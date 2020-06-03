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14:05, 03 июня 2020

Генпрокуратуру просят проверить закупки средств защиты для медиков в регионах

Это предложило сделать министерство промышленности и торговли.

Министерство обеспокоено ростом в регионах производства медицинской продукции, на которую нет разрешения Росздравнадзора. Это касается, в том числе защитных комбинезонов. Их могут производить из материалов, которые не обеспечивают необходимую защиту. В условиях пандемии нарушение недопустимое, это реально угрожает жизни и здоровью медиков, приводит текст письма издание РБК. Разобраться в ситуации министерство промышленности просит генпрокуратуру и вице-премьера Татьяну Голикову, подлинность письма подтвердил СМИ источник в правительстве.

Медики и эксперты на днях попросили Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко принять срочные меры из-за дефицита средств защиты. Они отметили, что некоторые виды одежды не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора, а лимиты на закупки приводят к выбору поставщика товара низкого качества по завышенным ценам. На этом фоне число заболевших коронавирусом за сутки составило 8536 человек. Москва, область и Петербург — там больше всего новых заражённых. Их число быстро растет в последние дни в Нижегородской и Свердловской областях. Впервые за полтора месяца в Москве меньше двух тысяч заражённых. Умерли в стране за сутки 178 человек. Больше всего — 61 в столице, летальные случаи произошли в области, Петербурге и Дагестане. Число вылеченных пациентов с коронавирусом в России второй день подряд больше числа выявленных, отметили в оперативном штабе.

Общее число заболевших за всё время пандемии в стране превысило 430 тысяч пациентов, умерли более пяти тысяч двухсот.



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