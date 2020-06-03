Верховный суд Башкирии сегодня оправдал двоих полицейских, ранее осужденных за изнасилование коллеги

В октябре 2018 года 23-летняя сотрудница отдела дознания заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны троих коллег — начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука. По ее словам, это произошло в здании отдела полиции. Трое полицейских были арестованы, а затем — уволены по распоряжению главы регионального МВД Романа Деева. Как сообщали в пресс-службе ведомства, причиной увольнения стало «совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Пострадавшая была уволена по той же причине.

В конце 2019 года Кировский районный суд признал полицейских виновными и приговорил Матвеева и Галиева к семи, а Яромчука к шести годам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавшей 3 млн рублей моральной компенсации. Апелляцию на решение Кировского райсуда подали все участники дела. Полицейские заявляли, что невиновны и требовали отменить приговор.

Пострадавшая и гособвинитель сочли решение райсуда мягким и требовали его пересмотреть. Заседание по апелляциям прошло сегодня. Верховный суд отменил приговор Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву, признал их полностью невиновными и освободил в зале заседания. Третьему фигуранту дела — Павлу Яромчуку — суд смягчил приговор и сократил срок лишения свободы с 6 до 4 лет колонии общего режима. Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Адвокат пострадавшей заявила «Эху», что они намерены обжаловать это решение, поскольку «все трое виновны и должны понести заслуженное наказание».

Отметим, что пострадавшая дознавательница является дочерью нынешнего вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова. В 2018 году он занимал должность заместителя начальника Росгвардии по Башкортостану.



Защита Яромчука также намерена обжаловать решение Верховного суда.

Отмена приговора показывает, что власть не заинтересована в справедливом наказании, особенно если речь идет о силовиках. Такое мнение «Эху» высказал член президентского Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе добавил, что власти разделяют общество на «своих» и «чужих».