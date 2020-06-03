Расследование Сената об истоках расследования ФБР о вмешательстве России в выборы и возможного сговора Москвы с избирательным штабом Трампа начал соратник президента Линдси Грэм. На том, чтобы Грэм начал это расследования и провел слушания, неоднократно публично настаивал Дональд Трамп. Президент США утверждал и продолжает утверждать, что действия ФБР и сотрудников администрации Обамы были незаконны и что расследование по России являлось политической атакой на него. Трамп публично отрицал вмешательство России в выборы несмотря на более чем 30 уголовных обвинений, предъявленных спекпрокурором Мюллером офицерам ГРУ и сотрудникам Фабрики Троллей и других компаний Евгения Пригожина. Замгенпрокурора Род Розенштайн был человеком, который назначил Боба Мюллера в качестве независимого специального прокурора для расследования по России в мае 2017 года после того, как тогдашний Генпрокурор США Джефф Сэшнс взял самоотвод из-за ложных заявлений о его встречах с послом России.

На слушаниях республиканцы, как ожидается, будут спрашивать Розенштайна об ордерах прослушивание бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Генеральный инспектор Минюста США Майкл недавно представил доклад, в котором говорится, что в заявках на ордер было допущено много ошибок. Инспектор, однако, не нашел политической предвзятости в этой заявках.

Республиканцы Сената по настоянию Дональда Трампа намерены вызвать на слушания еще более десяти бывших чиновников Администрации Барака Обамы, которых они обвиняют в незаконных действиях в рамках расследования по России.