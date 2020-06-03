Радиостанция «Серебряный дождь» находится в критическом финансовом положении и не имеет возможности продолжать вещание

Об этом сегодня в эфире сообщил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий. Он отметил, что сократит все возможные расходы и надеется, что удастся дотянуть до осени, когда восстановится рекламный рынок.
2020-06-03T13:31:58+03:00
2020-06-03T13:36:52+03:00
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13:31, 03 июня 2020
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