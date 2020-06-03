Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это абсолютно экспертный документ, он будет дорабатываться по конкретным направлениям.
Напомним, — план, представленный правительством, состоит из 9 разделов и состоит около 500 мероприятий. План принимается на период по декабрь будущего года.
Песков: Всенародного обсуждения плана по восстановлению экономики России не будет
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это абсолютно экспертный документ, он будет дорабатываться по конкретным направлениям.