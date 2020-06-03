Его аккаунт был заблокирован по анонимной жалобе о том, что он якобы выдает себя за другого человека, — сообщили в пресс-службе областного правительства.
О создании аккаунта главы региона было объявлено накануне. Он просуществовал всего несколько часов.
Администрация Инстаграма усомнилась в личности губернатора Воронежской области Александра Гусева
Его аккаунт был заблокирован по анонимной жалобе о том, что он якобы выдает себя за другого человека, — сообщили в пресс-службе областного правительства.