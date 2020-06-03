Суд в Магадане вынес приговор полицейским по делу о подброшенных наркотиках

Двое фигурантов получили 5 с половиной и 6 лет колонии строгого режима. Об этом сообщают областные управления СК и прокуратуры

По версии следствия, сотрудники МВД в декабре 2018 года ворвались домой к местным жителям, нашли у них наркотики, а потом заставили купить еще запрещенных веществ и подбросить их знакомому.