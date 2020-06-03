Создатель бренда «Довгань» Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск

Германа Лиллевяли подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В конце девяностых он руководил компанией Ликомп, выпускавшая товары под брендом Довгань, однако эпизоды, которые ему инкриминируют относятся к более позднему периоду.

В 2013 Лиллевяли создал компанию Financial Group, которая занималась консалтингом, рыночными стратегиями и стратегическим арбитражем. Предполагается, что сотрудники одной из фирм, представлявшей ее интересы на российском рынке присвоили 150 миллионов долларов, принадлежавших клиентам. По факту было заведено уголовное дело. организатором этого преступления следователи считают Германа Лиллевяли. Сейчас бизнесмен находится на Кипре.



В пятницу Хорошевский суд рассмотрит вопрос о заочном аресте бизнесмена.

Бизнесмен Герман Лиллевяли, которого объявили в международный розыск, не имеет отношения к бренду «Смак», — об этом «Эху Москвы» сообщил музыкант Андрей Макаревич.