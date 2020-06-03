Более 400 иностранных ученых и деятелей искусства призвали немедленно освободить историка Юрия Дмитриева

Письмо с подписями представит на ближайшем заседании в суде Петрозаводска 15 июня адвокат Виктор Ануфриев, — сообщает сайт «Север.Реалии».

Главу карельского Мемориала Юрия Дмитриева в 2016 году обвинили в изготовлении порнографии. Позже суд его полностью оправдал, но Верховный суд Карелии отменил это решение. В 2018 году в суд было направлено второе дело против Дмитриева — его обвиняют в насильственных действиях. Правозащитники связывают уголовное преследование Юрия Дмитриева с его деятельностью по увековечению памяти жертв сталинской системы.