Более 190 депутатов подписали обращение к жителям России с призывом выступить против госпереворота

Более 190 депутатов из 26 субъектов России подписали открытое обращение к гражданам с призывом выступить против государственного переворота в стране в связи с внесением поправок в Конституцию. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

«Мы обращаемся к гражданам России с просьбой не признавать тот государственный переворот, который происходит сейчас в России, и открыто выступать против узурпации власти Владимиром Путиным», — сказала она.

Обращение опубликовано на странице Ю.Галяминой в Facebook. «Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны», — сказано в нем.