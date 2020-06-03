В Томской области выявлен редкий и малоизученный хантавирус

У человека он вызывает геморрагическую лихорадку с почечным или легочным синдромом, — об этом сообщили в Биологическом институте Томского госуниверситета, сотрудники которого провели совместные исследования со специалистами лаборатории «Вектор».

По их словам, переносчиком опасного заболевания оказалась бурозубка, один из видов землероек. В группу рисков входят владельцы дачных участков и загородных домов, а также рыбаки, охотники, туристы и те, кто часто отдыхает на природе, — передает Интерфакс.