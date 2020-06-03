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12:33, 03 июня 2020

Вместо задержанного за взятку мэра, алтайский город Славгород возглавил экс-полицейский, судимый за подброс наркотиков

Вместо задержанного за взятку мэра, алтайский город Славгород возглавил бывший полицейский, судимый за подброс наркотиков. Об этом сообщает издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на сайт «Алтапресс».
Градоначальник Сергей Горбунов был задержан в мае и признался в получении взяток на сумму более 6 миллионов рублей. Мэром назначили его заместителя Дмитрия Петракова.
Ранее в Алтайском крае были отменены прямые выборы глав районов и городов.



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