Китайский МИД отрицает сообщения о том, что Пекин задерживал информацию о коронавирусе

В ведомстве подчеркнули, что данные о его генетической последовательности были направлены во Всемирную организацию здравоохранения 12 января.

Накануне американское агентство Ассошиэйтед-пресс сообщило, что если официально Всемирная организация здравоохранения благодарила Китай за быструю реакцию на вспышку коронавируса, то в переписке сотрудники организации выражали сильное беспокойство из-за того, что у них нет необходимой информации для борьбы с вирусом.