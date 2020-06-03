Премьер Михаил Мишустин поручил проанализировать указы Сергея Собянина об ограничениях из-за коронавируса в Москве

Работа возложена на Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор. Ведомства будут работать совместно с юристами и правительством Москвы. Результаты должны быть к 8 июня, — говорится на сайте правительства.

В Москве из-за коронавируса сохраняется пропускной режим. Прогулки разрешены только по графику и в установленное время.

Заразившиеся коронавирусом, а также жители Москвы с подозрением на новую инфекцию, должны установить на свои телефоны приложение «социальный мониторинг», на работу которого поступает немало жалоб.