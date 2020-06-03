Минюст предложил в 10 раз поднять штрафы за утечку персональных данных

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях их максимальный размер может увеличиться до 500 тысяч рублей.

Штраф в полмиллиона рублей, как следует из проекта кодекса, за утечку персональных данных может грозить юридическим лицам, пишет газета «Коммерсантъ». Для других категорий санкции планируются меньше, но в 10 раз больше, чем в предыдущей редакции. Для индивидуальных предпринимателей штрафы могут возрасти с 20 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – с 10 до 100 тысяч, а для остальных граждан – с 2 до 20 тысяч рублей.

Несмотря на то, что новая редакция Кодекса об административных правонарушениях прорабатывается уже давно, изначально такое резкое повышение денежных санкций за утечку личных данных не предполагалось. Однако такая идея обсуждалась уже несколько лет. Например, штрафы в 2015 году предлагала поднять Госдума. А новые положения, в свою очередь, прорабатывал комитет Совета Федерации по госстроительству. Вместе с тем некоторые эксперты опасаются, что в период эпидемии коронавируса штрафы могут оказаться преждевременными и негумаными.

По данным сайта InfoWatch, в прошлом году количество утечек персональных данных в России выросло на 40% по сравнению с 2018 годом.