Основатель проекта Superjob оценил число безработных в России примерно в 10 миллионов человек

Это в несколько раз превышает официальную статистику.

Ситуация с людьми, которые остались без работы, гораздо хуже чем её описывают власти. Это дал понять агентству Интерфакс основатель проекта Superjob Алексей Захаров. По его словам реально число безработных в 5-6 раз выше. Далеко не все после потери работы встают на биржу труда, в этом нет особого смысла, отметил Захаров. Он также пояснил, что часть компаний физически не смогла из-за режима изоляции оформить необходимые юридические процедуры по увольнению и закрытию предприятий. Как только они вернутся к своей деятельности, сразу выяснятся реальные масштабы безработицы в России. По оценке Захарова, без работы уже сидят около десяти миллионов человек, а к осени число тех, кто лишился средств к существованию из-за пандемии и ограничений, может вырасти вдвое.

Напомним, в начале недели министр труда Антон Котяков сообщил президенту, что число зарегистрированных безработных в стране превысило 2 миллиона человек. Между тем оценки российских профсоюзов не такие рАдужные. Общее число безработных в стране по данным Конфедерации труда России выросло до 8-ми миллионов человек и таких людей становится всё больше.

По прогнозу Минэкономразвития безработица в России по итогам года достигнет самого высокого уровня за последние 9 лет.