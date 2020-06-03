Сванидзе: Власть не заинтересована в осуждении силовиков

Решение Верховного суда Башкирии об оправдании бывших полицейских, приговоренных к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании, показало, что власть не заинтересована в осуждении силовиков. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал член Совета по правам человека Николай Сванидзе.

«Это может свидетельствовать о том, что власть прикрывает своих, что сейчас в тренде не осуждение силовиков на любом уровне, а сокрытие их преступлений от любых наказаний, потому что силовики сейчас – основа режима», — сказал он.

Н.Сванидзе также добавил, что власть разделяет общество на «своих», которые поддерживают власть, и «чужих», которые с ней не согласны.

Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, приговоренных в декабре 2019 года к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании коллеги. Это сообщил «Эху Москвы» глава объединенной пресс-службы судов республики Вадим Хабиров. Наказание для третьего фигуранта дела – Павла Яромчука – было снижено с 6 до 4 лет лишения свободы.

Полицейские были арестованы в ноябре 2018 года. По версии следствия, 30 октября 2018 года они напали на дознавательницу в одном из районов полиции Уфимского района Башкирии, после чего было возбуждено дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.