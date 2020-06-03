Правозащитника, который сообщил о гибели заключенного после бунта в колонии Ангарска, вызвали в полицию

Как рассказал изданию Медиазона сам Павел Глущенко, в отношении него собираются составить административный протокол по статье о распространении заведомо ложной информации. По его словам, претензии связаны с рапортом сотрудника ФСИН, который уже подавал аналогичную жалобу в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Правозащитник уже дал объяснения в СК.

В начале мая Глущенко сообщил, что в больнице умер госпитализированный с переломом позвоночника участник бунта в колонии Иркутской области. ФСИН и прокуратура смерть заключенного отрицают.