Сроки введения маркировки лекарств обсудят сегодня в Госдуме

Профильный министр ранее заявил, что новые правила заработают, как и планировалось, 1 июля.

Маркировка «Честный знак» призвана вернуть доверие покупателей к продукции, которая реализуется в аптеках. Особенно это актуально будет для продаж в интернете, где доля фальсификата, если судить по зарубежным странам, превышает треть. Обязательной маркировку хотели сделать с января, но позже сдвинули сроки реализации на полгода.

Почти все российские и подавляющее большинство зарубежных производителей уже готовы к внедрению системы и даже просили правительство не откладывать сроки заново. Министр здравоохранения напомнил, что система заработает со следующего месяца. Но у парламентариев к новой дате остаются вопросы.

Во фракции «Единой России» призвал правительство дополнительно обсудить наладку механизмов маркировки с учетом рисков, которые возникли для производителей на фоне пандемии коронавируса. Дополнительный раунд консультаций состоится сегодня в Государственной думе.



Эксперименты по маркировке товаров проходят с прошлого года в разных отраслях. Со следующего обязательной станет маркировка молочной продукции.