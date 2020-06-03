Предпринимателей не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при выходе из карантина

Чиновники рассчитывают, что владельцы ресторанов, кинотеатров и других заведений будут следовать рекомендациям даже без угрозы санкций.

Российские власти решили смягчить условия снятия карантина для бизнеса: предпринимателям не грозят штрафы даже в случае каких-либо нарушений. Об этом рассказали в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Отказаться от санкций решено было на совещании с представителями бизнеса, которое было посвящено поэтапному открытию ресторанов и кафе, фитнес-центров, турфирм, салонов красоты и парикмахерских. При этом чиновники предупредили, что в случае обнаружения очага заражения коронавирусом в том или ином предприятии его закроют на карантин, поэтому соблюдение предписаний в интересах владельцев заведений. По словам представителей Белоусова, бизнес согласился с таким подходом, передает агентство «Интерфакс».

На днях стало известно, что Роспотребнадзор частично ужесточил требования к кафе и ресторанам: заведениям общепита придется увеличить расстояние между столиками до полутора метров. При этом во многих регионах об открытии этих заведений речи пока все равно не идет.

Также Роспотребнадзор разработал требования и для курортов, но глава Крыма Сергей Аксенов уже назвал их невыполнимыми.