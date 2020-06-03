Глобальный саммит по вакцинам открывается сегодня в Великобритании

Пройдет он в онлайн-формате.

Саммит посвящен укреплению системы здравоохранения и борьбе с коронавирусом в беднейших странах мира. Его инициатором выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В ходе общения глав государств и медиков планируется обсудит вопросы, связанные с вакцинами и обменяться информацией о достижениях по их разработке. В мире первые клинические испытания вакцины от коронавируса начались в конце апреля.

В мае Борис Джонсон пригласил Владимира Путина принять участие в работе третьего Глобального саммита. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства пришло приглашение, а уровень участия будет определяться. Накануне поступила информация, что в саммите примет участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Саммит рассчитан на 2 дня и завершится 4 июня.