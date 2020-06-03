Краснодарская общественница связала возбуждение в отношении нее уголовного дела о фейках с активизмом

Помощница главы Западного округа Краснодара, председатель общественного совета микрорайона Юбилейный в Краснодаре Татьяна Захарова связала возбуждение в отношении нее уголовного дела за публикацию недостоверной информации со своим активизмом. Ранее ей приходили угрозы, сообщила она в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«За три недели до этого мне передавались угрозы, поэтому я полностью однозначно уверена, что данное мероприятие носит заказной характер», — сказала она.

По словам Т.Захаровой, возбуждение уголовного дела может быть связано с ее участием в борьбе против застройки многоквартирными домами жилого района Краснодара.

Т.Захарова отметила, что следствие оказывало на нее давление в процессе допроса. В частности, у нее изъяли телефон и отказали ей в праве пригласить адвоката. «В жесткой форме производился многочасовой допрос с 10 утра до 17, оказывалось психологическое давление, поступали угрозы. Опрос следователем делался на бланке «Явка с повинной», при изъятии телефона мы до сих пор не может получить никаких документов об изъятии, говорят, что не положено», — отметила она.

Кроме того, Т.Захарова пояснила, что не писала опубликованный пост с недостоверной информацией самостоятельно, а скопировала сообщение из рассылки WhatsApp.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейках (статья 207.1 УК РФ) против Т.Захаровой из-за поста в фейсбуке. 12 апреля общественница написала, что городские власти распорядились аннулировать старые пропуска для передвижения по городу в условиях пандемии и решили выдавать новые в режиме онлайн.

1 июня СК допросил Т.Захарову и отпустил ее под подписку о невыезде в статусе подозреваемой.