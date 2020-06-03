Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

В Верховном суде региона постановили освободить из-под стражи бывших сотрудников МВД Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева. Их оправдали в полном объёме – сказал агентству ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Ринат Амирханов. В декабре они оба получили по семь лет колонии общего режима по обвинениям в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

При этом третий бывший полицейский, которого тогда осудили, Павел Яромчук, остаётся под стражей. Ему срок сократили с шести до четырёх лет лишения свободы. Чем объясняется разное отношение к фигурантам дела, адвокат не уточнил.

Ранее Кировский районный суд Уфы признал, что эти люди осенью 2018 года во время застолья в здании управления по вопросам миграции избили и изнасиловали двадцатитрёхлетнюю дознавательницу. Заявление о преступлении в органы направила она лично. Сами же фигуранты дела вины не признают. Потерпевшую уволили, когда стало известно об изнасиловании.

Ранее более ста человек подписали петицию в поддержку осуждённых. Адвокат Рустам Ибрагимов заявлял, что снеди них много бывших и действующих сотрудников башкирского МВД. Эти люди утверждали, что не верят в виновность фигурантов дела.