В Москве умер еще шестьдесят один человек с коронавирусом

Количество выздоровевших в городе при этом превысило девяносто тысяч.

Прирост умерших пациентов с коронавирусом падает третий день подряд. По официальным данным в общей сложности в Москве умерли две тысячи шестьсот восемьдесят пять человек с новой болезнью. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией отметили, что у всех погибших был подтверждён диагноз «пневмония».

В свою очередь вылечились от коронавируса за последние сутки еще три тысячи триста восемьдесят пять человек. Заместитель мэра Анастасия Ракова объявила, что тех, кому удалось пережить заражение, теперь в городе более девяносто одной тысячи. Это примерно половина от всех известных случаев заболевания в Москве.

Вчера мэр Сергей Собянин объявил, что городу удалось миновать самый плохой сценарий развития событий. Он отметил, что принятые жёсткие меры позволили почти на месяц отсрочить пик заболевания, а те мощности, которые в Москве развернули для борьбы с эпидемией, были задействованы только на пятьдесят процентов.

Всего в Москве зарегистрированы около ста девяноста тысяч случаев коронавируса. За ней идёт Подмосковье, где по последним данным заболевших около сорока тысяч. А далее Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.