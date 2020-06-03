Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился проверить как реализуются меры по борьбе с коронавирусом

Особо оговариваются указы мэра Москвы Сергея Собянина.

Анализ применения актов и указов должны провести Министерство юстиции, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор, совместно с Правительством Москвы и экспертным сообществом. Соответствующее распоряжение Мишустина появилось на официальном сайте Правительства. Согласно его указанию, наиболее пристальное внимание следует уделить тем положениям, которые затрагивают права и интересы граждан.

Напомним, что в России действуют две структуры, которые контролируют меры борьбы с коронавирусом. Координационный совет возглавляет Премьер, а рабочую группу Госсовета – Сергей Собянин. Московский мэр также является заместителем Мишустина в координационном совете. Особый акцент именно на указы Собянина может быть связан с критикой в адрес карантинных мер, принятых городским главой, которые многие считают неоправданно жесткими.

Распоряжение Премьера Мишустина должно быть выполнено до 8 июня.