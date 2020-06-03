В Париже массовая акция против полицейского насилия закончилась столкновениями

По разным оценкам, в ней участвовали от 15 до 19 тысяч человек. Как передает телеканал BFM-ТВ, они вышли на улицу в связи с новыми медицинскими отчетами о причинах смерти темнокожего молодого человека Адама Траурэ в 2016 году. Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего показало, что он скончался в результате удушения полицейскими.

Многие участники акции проводили параллели с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало протесты. Демонстранты стали поджигать мусор, полиция применила слезоточивый газ.