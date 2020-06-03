Российский Минюст считает, что тяжба с бывшими акционерами ЮКОСа займет еще несколько лет

Такую оценку дал зам.министра Михаил Гальперин, — передает РИА Новости.

Ранее Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально такое решение было принято еще в 2016 году – тогда сумма была 50 миллиардов долларов. Затем его отменил Окружной суд Гааги, но Апелляционный суд удовлетворил жалобу бывших акционеров нефтяной компании. С тех пор сумма выросла еще на 7 миллиардов долларов из-за начисления пени.