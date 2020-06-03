Этого не предусматривает принятый закон о проведении общероссийского голосования. – сказала РБК член ЦИКа Майя Гришина. По ее словам, согласно этому закону возможна не агитация, а только информирование граждан. Гришина добавила, что ролики на телевидении о голосовании по Конституции относятся к информационным.
Накануне организаторы кампании «НЕТ», выступающей против того, чтобы президент Путин оставался у власти до 2036 года, направили письмо в Центризбирком с требованием предоставить им возможность для агитации против поправок в Конституцию.
В Центризбиркоме заявили о невозможности агитировать «за» или «против» поправок в Конституцию
Этого не предусматривает принятый закон о проведении общероссийского голосования. – сказала РБК член ЦИКа Майя Гришина. По ее словам, согласно этому закону возможна не агитация, а только информирование граждан. Гришина добавила, что ролики на телевидении о голосовании по Конституции относятся к информационным.