В Центризбиркоме заявили о невозможности агитировать «за» или «против» поправок в Конституцию

Этого не предусматривает принятый закон о проведении общероссийского голосования. – сказала РБК член ЦИКа Майя Гришина. По ее словам, согласно этому закону возможна не агитация, а только информирование граждан. Гришина добавила, что ролики на телевидении о голосовании по Конституции относятся к информационным.

Накануне организаторы кампании «НЕТ», выступающей против того, чтобы президент Путин оставался у власти до 2036 года, направили письмо в Центризбирком с требованием предоставить им возможность для агитации против поправок в Конституцию.