Всемирная организация здравоохранения получала данные о распространении болезни несвоевременно.

Это следует из данных внутренней переписки ВОЗ, которые оказались в распоряжении Ассошиэйтед пресс. В системе здравоохранения Китая существовал жесткий контроль над информацией. Десятки файлов, а также интервью сотрудников говорят о том, что власти Китая делились с международной организацией неохотно. ВОЗ получила информацию о геноме вируса только через неделю после того, как он был расшифрован в местных лабораториях. Новые данные оказывались в распоряжении организации за 15 минут до того, как их озвучивали на государственном телеканале ССTV. Об этом рассказал официальный представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

Тем не менее ВОЗ приходилось хвалить Китай, чтобы статистика поступала своевременно и в полном объеме. Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что КОВИД-19 распространился по всему миру, а 29 мая заявил о том, что прерывает отношения с ВЗО. Тем не менее, даже несмотря на это ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта, а через две недели Дональд Трамп еще говорил о том, что карантин вводить не следует.

США больше других стран пострадали от коронавируса. В стране почти два миллиона инфицированных и более 100 тысяч погибших.