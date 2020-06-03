Испытания вакцины от коронавируса в России на людях планируют завершить к концу июля

Об этом сообщили в институте Минобороны, который тестирует препарат.

Прежде чем проверить новую вакцину на людях исследования провели на обезьянах и хомяках, рассказал газете Красная звезда начальник 48-го центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич. По его словам, доказана безопасность и защитная эффективность препарата от коронавируса. Военное ведомство проводит исследование вместе с центром эпидемиологии имени Гамалеи. Борисевич сообщил, что все клинические испытания к концу июля завершат. То есть на это уйдет меньше двух месяцев. Подготовку начнут уже сегодня. В Минобороны рассказали, что отобрали 50 добровольцев-военнослужащих, все контрактники. Им от 25 до 50 лет, есть и несколько женщин.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь уверял, что вакцина для медиков, которые работают с коронавирусными больными, поступит в больницы в августе-сентябре. Вирусологи и другие специалисты ранее отмечали, что на создание безопасной вакцины от новой инфекции уйдёт не меньше года. Такой срок называла и главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу также докладывал президенту Владимиру Путину о планах завершить клинические испытания вакцины от коронавируса к концу июля.