В США проведут расследование из-за использования вертолетов для разгона протестующих в Вашингтоне

Заниматься этим будет Национальная гвардия столичного округа Колумбия, — сообщает газета Хилл. Официальный представитель подразделения заявил, что Нацгвардия отвечает за безопасность граждан в округе и их право на безопасный мирный протест.

В понедельник, во время протестов в столице США, были замечены вертолеты Национальной гвардии, которые медленно и низко пролетали и зависали над толпой.

В Америке уже больше недели продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после задержания полицейским.