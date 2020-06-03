Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить, не нарушают ли законы, принятые для борьбы с коронавирусом, права россиян. Согласно публикации на сайте правительства, проанализировать практику применения новых норм должны будут Минздрав, Минюст и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом.